Sarri e Mou, i vecchi rivali possono aiutare Mancini

L'Italia pareggia in casa della Svizzera e complica la propria qualificazione ai prossimi Mondiali, che nel 2023 si disputeranno in Qatar. Roberto Mancini non può essere soddisfatto, visto che nelle prime due uscite dopo la conquista dell'Europeo sono arrivati due pareggi. Il risultato costringe gli azzurri a vincere sia le prossime partite, che lo scontro diretto contro la Svizzera nella gara di ritorno. Il ct azzurro intanto però può sperare e studiare insieme a due tecnici della Serie A che hanno già dimostrato di avere un ottimo gioco: José Mourinho e Maurizio Sarri. I tecnici di Roma e Lazio sono quelli che riescono ad avere il meglio da giocatori come Zaniolo e Immobile, pilastri di una Nazionale che non brilla senza i loro gol e le loro giocate. E le ultime due uscite ne sono la prova.

(La Repubblica)