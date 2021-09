Santon e Zonzi bloccano il mercato. Tensione con Fazio

Tiago Pinto chiude il calciomercato estivo della Roma senza riuscire a regalare a José Mourinho il tanto desiderato centrocampista. Il general manager giallorosso aveva come obiettivo quello di sfoltire la rosa e abbassare il monte ingaggi cedendo i giocatori fuori dal progetto tecnico. Proprio il fatto di non esser risucito a cederli tutti ha compromesso il mercato in entrata del club, che è stato supportato dai grandi investimenti dei Friedkin. Se infatti Olsen ha scelto di accettare l'opzione Sheffield United solo nella giornata di ieri, non c'è stato niente da fare per Nzonzi e Santon, che Pinto proverà a piazzare su uno dei mercati ancora aperti. Discorso diverso per Fazio, che ha fatto contattare il club dal proprio avvocato chiedendo il reintegro in rosa.

(La Repubblica)