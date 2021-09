Roma, Viña si è allenato in gruppo: chance per una maglia da titolare con la Lazio

La Roma potrebbe recuperare una pedina importante per la sfida contro la Lazio. Matias Viña ha infatti svolto la seduta di rifinitura in gruppo, dopo vari giorni in cui si è allenato in modo personalizzato. Il terzino sinistro ha lavorato con i compagni, portando comunque una fasciatura appena sotto al ginocchio sinistro. Al termine dell'allenamento ha avuto un confronto con lo staff, nel quale il giocatore ha spiegato le sue sensazioni in vista del prossimo match. Le possibilità di vedere Viña dal primo minuto aumentano.

(corrieredellosport.it)

