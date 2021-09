Roma, tutto facile

Continua a viaggiare come un treno la Roma di Mourinho che infila la sesta vittoria su sei. Passa in svantaggio per la prima volta in stagione (sbaglia Villar) ma reagisce già nel primo tempo e poi asfalta il Cska nella ripresa. Ma Mou è critico: «Sono soddisfatto del risultato non della prestazione». Il migliore è sempre Pellegrini (5 gol in 6 gare), si conferma El Shaarawy con il gol del 2-1, segna la sua prima rete europea in giallorosso Tammy Abraham entrato nel finale. Partenza sprint: Mou sa che arrivare primi nel girone fa saltare un turno.

(corsera)