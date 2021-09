Roma, tremila gare in Serie A: exploit riuscito solo a Inter e Juve

La partita di domenica contro l'Hellas Verona sarà la numero 3000 per la Roma in Serie A. Il bilancio attuale è di 1267 vittorie, 893 pareggi e 839 sconfitte. I giallorossi sono la terza squadra italiana a raggiungere questo importante traguardo: prima di loro ci sono arrivati l'Inter - mai retrocessa - e la Juventus, che ha giocato un solo campionato di B come i giallorossi ma in quell’anomalo 1945-46 disputò 6 incontri in più perché il girone Nord era a 14 squadre e quello Centro-Sud a 11 (prima di ritrovarsi insieme nel girone finale a 8).

(corsera)