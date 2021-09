Roma, ti ricordi Scamacca? Gianluca ritorna all'Olimpico da bomber azzurro

Contro la Roma, per la punta del Sassuolo, non sarà una partita come tutte le altre: perché a Roma è cresciuto, ci vive la famiglia e lui torna appena può. E perché alla Roma è legata anche la brutta storia che ha visto protagonista suo padre, entrato quattro mesi fa con una mazza a Trigoria. I motivi non sono mai stati chiariti ufficialmente, Scamacca ha preso le distanze senza voler entrare nel dettaglio. Quest’anno al Sassuolo, poi, si gioca la possibilità di fare il grande salto, visto che