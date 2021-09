Roma, tagliandi omaggio per 11 onlus e gli ospedali

Continua l'iniziativa Sport e Salute SpA per portare allo stadio Olimpico le onlus, le fondazioni e le associazioni sportive impegnate nel sociale, nell'assistenza medica e nell'inclusione. Sport e Salute ha riservato ad 11 associazioni coinvolte 82 biglietti per la gara di Serie A, Roma-Sassuolo, in programma stasera alle ore 20,45 all'Olimpico. Una quota dei tagliandi è stata destinata all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e alla Fondazione Santa Lucia. Inoltre dopo aver distribuito oltre 250 biglietti per il personale sanitario in prima linea nell'emergenza Covid.

(Il Tirreno)