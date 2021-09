Roma, servono le ripetizioni: troppe occasioni agli avversari

Lunedì di riposo per i calciatori della Roma dopo la sconfitta contro l'Hellas Verona, ma lo stesso non può dirsi per Josè Mourinho e il suo staff che hanno analizzato con attenzione tutte le fasi chiave del match del Bentegodi. Lo Special One sa bene che non è il caso di prendersela con la squadra e di essere stato il primo a commettere qualche errore, come quello di ingolfare il reparto offensivo nel finale di partita, favorendo di fatto la difesa dei padroni di casa.

I gol della squadra di Tudor hanno messo in luce i meccanismi ancora da oliare del reparto difensivo giallorosso, e anche in avanti attaccanti e trequartisti - soprattutto Zaniolo e Shomurodov - non hanno aiutato a sufficienza in fase di non possesso.

3 gol che vanno ad aggiungersi alle tante occasioni concesse anche al Sassuolo: un problema che non va sottovalutato. E Mourinho, di certo, non lo farà.

(Corsera)