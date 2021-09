ROMA-SASSUOLO: le probabili formazioni dei quotidiani. Zaniolo e Pellegrini dal 1', Calafiori a sinistra

Torna in campo la Roma, chiamata alla continuità contro il Sassuolo. Nonostante la sosta per le Nazionali e i relativi problemi, non sembra orientato verso il turnover Josè Mourinho. L'unico dubbio è sulla sinistra, dove al posto di Vina potrebbe giocare Calafiori. Per il resto si va verso la formazione tipo di queste prime uscite.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

IL TEMPO - Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Calafiori; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

IL MESSAGGERO - Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Calafiori; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Calafiori; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

CORRIERE DELLO SPORT - Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Calafiori; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

IL ROMANISTA - Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Calafiori; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.