Roma, ritorno sul luogo del delitto. L’effetto Mou ha cancellato tutto

Come cambiano le cose in un anno. La Roma torna in campo questa sera in casa del Verona, che ha visto cambiare il proprio tecnico con l'esonero di Di Francesco e l'arrivo di Tudor. I giallorossi sono a caccia della settimana vittoria in altrettante gare ufficiali, per continuare a guidare la classifica del massimo campionato italiano a punteggio pieno. E pensare che solo un anno fa le cose erano diverse, visto che sempre a Verona la Roma scendeva in campo per pareggiare una gara che avrebbe visto poi la sconfitta per 3-0 data a tavolino dal Giudice sportivo a causa di un errore nella compilazione delle liste. Ma ora nella Capitale la musica è cambiata con lo Special One, che dice di non essere arrivato per vincere subito ma che se continuasse con questo ritmo potrebbe togliersi non poche soddisfazioni.

(corsera)