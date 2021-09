Roma, Pinto vola in Portogallo: il rinnovo di Pellegrini è in stand-by

Dopo una sessione di mercato particolarmente intensa, Tiago Pinto si prende una piccola vacanza: il General Manager della Roma è infatti volato in Portogallo. La partenza del general manager, però, congela almeno per una settimana le trattative di rinnovo intavolate nei mesi scorsi, e fra queste quella relativa a Lorenzo Pellegrini.

Nonostante le parole spese ieri dal dirigente giallorosso in conferenza stampa, qualche ostacolo nella trattativa per il rinnovo del numero 7 c'è: le parti rimangono infatti sulle proprie rispettive posizioni: da una parte il calciatore è consapevole che questo sarà il contratto più importante della sua carriera, dall’altra il club ha l’interesse a non far lievitare il monte ingaggi. L'intenzione della società resta quella di costruire attorno a Pellegrini il progetto dei prossimi anni.

(ilmessaggero.it)

