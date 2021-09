Roma-Pellegrini, amore infinito: c'è l'accordo fino al 2026

Ieri il giorno della svolta per il rinnovo di contratto di Lorenzo Pellegrini: a due giorni dal derby perso il messaggio al mondo Roma è chiaro: nulla è perduto. I contatti tra il club e il giocatore negli ultimi mesi erano stati diversi, così come i corteggiamenti dei club che vedevano nella sua clausola da 30 milioni di euro un'occasione da non perdere. Ma il numero 7 si è affidato totalmente alle promesse, economiche e tecniche, del club dei Friedkin.

In passato un accordo era già stato ad un passo dall'essere trovato, con la proprietà che ha voluto però limare ancora qualcosa, forte probabilmente della volontà del centrocampista di restare. Ieri la fumata bianca: accordo fino al 2026, stipendio di circa 4 milioni netti, più bonus agevoli legati a presenze, gol e assist, che potranno far lievitare sensibilmente il suo ingaggio.

Ad accelerare ulteriormente la trattativa, poi, il contributo di Josè Mourinho, che non ha risparmiato elogi per Pellegrini. E che, insieme a tutte le altre componenti, dovrebbe portare in settimana anche all'ultimo ok da parte dei Friedkin. Al numero 7, ora, il compito più importante: conquistare definitivamente l'affetto dei tifosi.

(gasport)