Roma, Mourinho vuole recuperare Pellegrini e Smalling. E Zaniolo...

Ci sono stati molti infortuni durante la sosta e Mourinho sarà costretto ad aspettare la vigilia della partita contro il Sassuolo per fare il punto della situazione. Le condizioni di Lorenzo Pellegrini sono state verificate con una ecografia effettuata nel centro sportivo, dalla quale non sono emerse lesioni. Il capitano ha avuto un risentimento al flessore della coscia, dove è rimasta una flessione, che lo aveva fatto penare nella scorsa stagione. Sarà gestito ma dovrebbe essere in campo contro il Sassuolo, così come Mancini. Ieri, alla vigilia della partita dell’Italia contro la Lituania, si è fermato anche Zaniolo, per una contusione alla coscia sinistra riportata nella partita contro la Svizzera. Non si è allenato e anche l’ex interista è stato sul punto di tornare a Roma. Ma non è in dubbio per domenica.

(corsport)