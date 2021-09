Roma, Mou senza centrocampista ma Pinto riesce a cedere Olsen

Il mercato della Roma si è chiuso senza l'arrivo del centrocampista richiesto da José Mourinho, ma l'infortunio di Spinazzola e la successiva partenza di Dzeko hannno costretto Tiago Pinto a modificare le proprie strategie. Il gm giallorosso ha infatti regalato allo Special One Abraham e Shomurodov per il fronte offensivo, mentre a sinistra è arrivato Vina. Per il centrocampista se ne riparlerà a gennaio, visto che non si è riusciti a cedere tutti i giocatori messi fuori dal progetto tecnico. Sono stati trenta i calciatori ad aver lasciato Trigoria, ma non è bastato per prendere un centrocampista aggiuntivo. Nzonzi, Fazio e Santon i tre che hanno bloccato ogni entrata, visto che hanno rifiutato ogni possibile destinazione. Tiago Pinto questo pomeriggio spiegherà ai cronisti il mercato giallorosso, ma la sensazione è che sia già a lavoro per piazzare questi tre giocatori e regalare a Mourinho altri giocatori in vista della finestra di mercato invernale.

(corsera)