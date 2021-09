Roma, Mou carica i suoi giocatori: «Adesso crediamoci»

A cena con Mourinho. Ieri lo Special One ha festeggiato le mille panchine con i giocatori, la proprietà e i dirigenti. Il tecnico ha tenuto un discorso di una decina di minuti. «Crediamoci», il senso delle sue parole.

Già domani un'altra possibilità con il CSKA Sofia in Conference. Mourinho è orientato a qualche rotazione, concedendo spazio a chi ha giocato meno. Ibanez potrebbe far posto a Smalling, al rientro dopo aver saltato 5 partite. Possibile chance per Kumbulla ed El Shaarawy, staffetta in vista per Shomurodov e Mayoral, mentre potrebbe riposare uno tra Karsdorp e Vina.

(Il Messaggero)