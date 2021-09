Roma, Mayoral dai gol alla panchina aspettando la chiamata di Mou

Borja Mayoral lo scorso anno è stato il principale marcatore della Roma con 17 reti messe a segno, davanti a Mkhitaryan con 15 e Dzeko con 13. Un dato che però non gli ha garantito promozioni in questa stagione in cui lo spagnolo si trova dietro nelle scelte di Mourinho.

Molte panchine, pochi scampoli di partita, con l’arrivo di Abraham, titolare nelle prime 2 stagionali e nel ritorno col Trabzonsor, oltre che di Shomurodov che pare anche lui avanti nelle gerarchie rispetto all’ex Real Madrid.

(gazzetta.it)