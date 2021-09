Roma, luci e ombre. Pellegrini espulso salterà il derby. Mou: “Fate qualcosa”

La Roma conquista i tre punti e riprende la propria rincorsa sulle prime della classe, Napoli, Inter e Milan che si trovano rispettivamente a tre e un punto. I giallorossi dopo il passo falso di Verona riconquistano tre punti fondamentali per la propria stagione in casa contro l'Udinese, grazie a una rete di Tammy Abraham. Mourinho può esultare, ma al termine della gara non è soddisfatto delle decisioni arbitrali che vedono l'espulsione di Pellegrini. Il capitano dovrà saltare il derby, ma lo Special One promette battaglia annunciando che farà tutto il possibile per far annullare la squalifica del suo giocatore. La Roma arriva carica e unita alla stracittadina, ma la stanchezza fisica inizia a farsi sentire come visto nei minuti finali contro i friulani.

(La Repubblica)