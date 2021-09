Roma, la partenza sprint regala un Olimpico esaurito

Due motivi al rientro dalla pausa delle Nazionali rendono speciali la sfida col Sassuolo per Mourinho: sarà infatti la gara numero 1000 in carriera dell'allenatore portoghese che in più cerca la 5a vittoria di fila dall'inizio della stagione, contando anche la doppia sfida di Conference League. Un filotto che al tecnico di Setubal non è mai riuscito.

E in più, vincere crea entusiasmo: così domenica col Sassuolo si registrerà il sold out "consentito", con 29mila biglietti venduti. Per giovedì, col CSKA Sofia, la proiezione porta verso i 20mila tagliandi. In 4 giorni lo Stadio Olimpico ospiterà oltre 50mila tifosi, una cifra tutt'altro che indifferente per il periodo. E Mourinho pare poter recuperare gli acciaccati azzurri Zaniolo, Mancini e Pellegrini. Dovrebbe esserci finalmente anche Smalling tra i disponibili mentre Vina lascerà spazio a Calafiori.