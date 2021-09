Roma, la carta di El Shaarawy per sostituire Pellegrini

José Mourinho, dopo il cartellino rosso che ha privato la Roma del suo capitano, guarda avanti. Chi giocherà al posto di Pellegrini? Se la fascia sarà indossata al suo posto da Mancini, il vice, sulle zolle del capitano dovrebbe muoversi Mkhitaryan, che libererà il posto sulla sinistra con tutta probabilità a El Shaarawy. Il Faraone infatti, grazie anche alla sua vocazione al sacrificio, potrebbe essere l’uomo giusto per provare ad arginare le discese di Lazzari oppure per tenerlo basso. Detto tutto questo, però, resta il concetto di fondo: senza Pellegrini - autore finora di 6 gol in 8 partite - sarà una Roma diversa. Ma con Mourinho in panchina, sarà vietato piangersi addosso.

(gazzetta.it)

