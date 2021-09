Roma, effetto Mou. Olimpico pieno (a metà) anche in Conference League

Il fascino della Conference League non eguaglierà quello della Champions o dell'Europa League, ma i tifosi della Roma hanno comunque risposto al richiamo di José Mourinho e questa sera l'Olimpico sarà ancora una volta praticamente sold out. L'affetto per la squadra e per il tecnico portoghese da parte dei tifosi giallorossi non ha confini, e anche questa sera saranno quasi trentamila i tifosi giallorossi che supporteranno la squadra. Intanto però lo Special One in conferenza stampa cerca di tenere il gruppo con i piedi per terra: "Cinque vittorie non sono cinquanta. Non c'è ragione per andare fuori di testa". Ma nonostante tutto l'umore e la voglia di vincere dei giallorossi devono rimanare elevati: "Voglio che la squadra mantenga l'ambizione che ha avuto contro il Sassuolo. Dico sempre ai miei calciatori che dare meno del 100% vuol dire non dare niente. Questa caratteristica non è negoziabile". L'obiettivo è quello di vincere il girone, ma in caso arrivare in fondo alla competizione porterebbe nelle casse giallorosse 30 milioni di euro.

(corsera)