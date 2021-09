Roma: ecco Bove e Zalewski, il tandem del futuro che ha conquistato Mourinho

La Roma di José Mourinho si prepara a tornare in campo dopo la sosta delle Nazionali contro il Sassuolo, nella gara in programma domenica sera e valida per la terza giornata della Serie A. Inizierà così per i giallorossi un nuovo tour de force, visto che si scenderà in campo ogni tre giorni tra campionato e Conference League. Per questo motivo lo Special One sfrutterà al massimo, infortuni permettendo, la rosa a propria disposizione, in cui brillano anche i nomi dei giovani Bove e Zalewski. I calciatori hanno conquistato il tecnico e non a caso sono rimasti in rosa per giocarsi le proprie occasioni che, visto il numero di partite delle prossime settimane, arriveranno presto.

