Roma e Lazio ve la giocate

All'inizio dell'estate a causa del Covid-19 e delle conseguenti perdite da parte di tutte le società, sembrava che la sessione di calciomercato avrebbe riservato pochi colpi per la squadre italiane. Invece molti sono stati i milioni investiti da parte dei club, che hanno scelto di puntare forte soprattutto sui propri allenatori. Al primo posto di questa classifica si trovano ovviamente la Roma di José Mourinho e la Lazio di Maurizio Sarri. I due tecnici sono un valore aggiunto per la Serie A, che quest'anno sembra essere più equilibrata che mai. I Friedkin hanno investito molto nella propria rosa e la sensazione è che la squadra possa essere competitiva non solo per un posto in Champions League.

(Il Messaggero)