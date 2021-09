Roma e Lazio a caccia di un tris mai visto in 92 anni di Serie A

Roma e Lazio in testa alla classifica, a punteggio pieno dopo 2 giornate, a caccia del tris. Successe solo una volta, 18 anni fa, e andò male. Mourinho e Sarri contro Sassuolo e Milan domenica potrebbero stabilire un record Capitale in 92 anni di campionato. Nel 2003 in panchina c’erano due grossi nomi come Capello e Mancini. La Roma vinse 2-1 a Udine e il gol decisivo Montella lo segnò di tacco in 10 contro 10, poi travolse in Brescia 5-0 con Totti protagonista. Nella terza giornata il big match tra Juventus-Roma: i bianconeri, con lo scudetto sulle maglie e anche loro a punteggio pieno, andarono in vantaggio due volte con Di Vaio ma vennero ripresi due volte, prima da Chivu e poi da Zebina. Andò peggio alla Lazio, che perse 3-2 in casa contro il Parma. E se soltanto una delle due domenica riuscisse a conquistare la terza vittoria? Per la Roma sarebbe la nona volta, in due occasioni poi vinse il titolo, le ultime due volte sono invece quelle del 2013-14, quando Garcia stabilì il record delle 10 vittorie consecutive iniziali, e del 2014-15, in cui il francese si fermò a 5 contro la Juventus nella famosa partita del gesto del violino.

(corsera)