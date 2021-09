ROMA-CSKA SOFIA: le probabili formazioni dei quotidiani

LAROMA24.IT - La Roma si prepara alla prima uscita ufficiale del girone di Conference League. Questa sera all'Olimpico arriverà il CSKA Sofia e i giallorossi vogliono trovare la sesta vittoria consecutiva in altrettante gare ufficiali. Mourinho sfrutterà la partita per far rifiatare alcuni titolari, ma non ci sarà un turnover eccessivo per non rischiare di compromettere il risultato. In porta verrà confermato Rui Patricio, mentre in difesa Calafiori prenderà il posto di Vina; Smalling pronto alla prima da titolare insieme a Ibanez con Mancini che dovrebbe accomodarsi in panchina. A centrocampo ballottaggio per una maglia tra Villar e Diawara. In attacco Abraham lascerà il posto a Shomurodov, supportato da El Shaarawy, Pellegrini e Carles Perez.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

LEGGO: Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling, Calafiori; Diawara, Veretout; Carles Perez, Pellegrini, El Shaarawy; Shomurodov.

IL MESSAGGERO: Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling, Calafiori; Diawara, Veretout; Carles Perez, Pellegrini, El Shaarawy; Shomurodov.

IL TEMPO: Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling, Calafiori; Diawara, Cristante; Carles Perez, Pellegrini, El Sharaawy; Shomurodov.

LA GAZZETTA DELLO SPORT: Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling, Calafiori; Diawara, Cristante; Carles Perez, Pellegrini, El Sharaawy;

CORRIERE DELLO SPORT: Rui Patricio; Karsdorp, Smalling, Ibanez, Calafiori; Diawara, Veretout; Perez, Pellegrini, El Shaarawy; Shomurodov.

CORRIERE DELLA SERA: Rui Patricio; Ibanez, Mancini, Smalling, Calafiori; Cristante, Diawara; Perez, Pellegrini, El Shaarawy; Shomurodov.

IL ROMANISTA: Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling, Calafiori; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, El Shaarawy; Shomurodov.