Roma con le incognite Zaniolo e Pellegrini. Carles Perez e Shomurodov dal 1'?

Escluso Viña, che tornerà sabato dal Sud America, tra oggi e domani José Mourinho farà il punto con tutti i nazionali. In porta ovviamente ci sarà Rui Patricio, a destra Karsdorp, a sinistra Calafiori che ha giocato bene con l’Under 21. Al centro tanti dubbi: per adesso l’unico sicuro di giocare è Ibanez. Smalling sta meglio ma non ha ancora fatto un allenamento completo con la squadra, Mancini è tornato dal ritiro azzurro per un fastidio al piede, Kumbulla rientra oggi dalla nazionale.

A centrocampo dovrebbe giocare la coppia Cristante-Veretout, gli intoccabili di Mourinho. Davanti molti dubbi: l’unica certezza è Abraham, che non si è mai mosso da Trigoria. Spinge per giocare in coppia con lui Shomurodov, ma spingono anche Zaniolo e Pellegrini, tornati acciaccati dalla Nazionale. Se non dovessero farcela sono pronti El Shaarawy e soprattutto Carles Perez, che tanto piace all’allenatore.

