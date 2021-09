Roma, cercasi leader per la difesa: Mou sorridi, arriva Smalling

La Roma torna a Trigoria per preparare la sfida contro l'Udinese, ma uno degli aspetti su cui José Mourinho dovrà lavorare è sicuramente la fase difensiva. Da inizio stagione la certezza si chiama Rui Patricio, autore di grandi parate che hanno permesso alla squadra di subire solo un gol a partita. Ma la difesa non sta comunque dando garanzie allo Special One, che spera di risolvere i propri problemi con il ritorno di Chris Smalling. Il difensore inglese nella sua formazione tipo è il titolare con esperienza al fianco di Mancini, ma non può garantire al tecnico tre partite a settimana. Ibanez è una valida alternativa, ma qualora servisse per la gara contro l'Udinese e per il derby contro la Lazio Smalling potrebbe fare gli straordinari. Il centrale sta lavorando per essere in condizione e ritrovare la continuità che aveva contraddistinto la sua prima stagione in giallorosso.

(gazzetta.it)

