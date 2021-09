Roma ad alta fedeltà

José Mourinho vuole portare a casa la sua settima vittoria in altrettante gare ufficiali e per questo motivo sceglierà di affidarsi ancora una volta ai suoi fedelissimi. Il tecnico portoghese infatti, fino a questo momento, ha impiegato in Serie A solamente 12 giocatori dal primo minuto. Una formazione ripetuta costantemente, con l'eccezione di Carles Perez a Salerno causa espulsione di Zaniolo. Lo Special One oggi riproporrà questa soluzione, anche se giocatori come El Shaarawy sono in forma e scalpitano per una maglia da titolare. L'obiettivo per questa sera è ovviamnete conquistare i tre punti anche se, come ammette il portoghese, «sarà una partita difficile per la loro qualità. Sono bravi in uscita e a far arrivare la palla in zona pericolosa, è una squadra che mi piace. Si salverà, non ho dubbi. Il problema è che non abbiamo riferimenti. È arrivato Tudor che magari si rifarà al gioco di Juric oppure cambierà, non lo so».

(Il Messaggero)