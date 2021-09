Roma, Abraham con Shomurodov. 60 milioni di gol

La Roma si prepara a tornare in campo domenica sera contro il Sassuolo, ma José Mourinho dovrà fare i conti con i tanti giocatori tornati acciaccati dalla sosta per le Nazionali. In dubbio infatti la presenza di Lorenzo Pellegrini e Nicolò Zaniolo, che saranno valutati fino a sabato ma che potrebbero riposare in vista dei tanti impegni delle prossime settimane in cui saranno presenti anche le prime gare di Conference League. Lo Special One però non sembra essere spaventato dai vari infortuni, visto che potrebbe mettere in campo una formazione inedita con Abraham e Shomurodov insieme dal primo minuto. I due acquisti della Roma infatti possono coesistere in mezzo al campo, con l'uzbeko largo a destra magari o, eventualmente, spostato dietro l'inglese con El Shaarawy a destra. Varie soluzioni per il portoghese, che però scioglierà i dubbi solo all'ultimo minuto, sperando di poter recuperare il maggior numero di calciatori possibile nei prossimi giorni.

(gasport)