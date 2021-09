Riposo per Vina e Miki, El Shaarawy dall'inizio

Contro il CSKA Sofia la Roma si prepara a scendere in campo con alcuni cambi rispetto alle prime cinque uscite ufficiali. José Mourinho è pronto infatti a far rifiatare alcuni titolari, certo di poter contare sui giocatori che lui non considera riserve. Tra questi c'è ovviamente El Shaarawy, autore del gol vittoria contro il Sassuolo domenica sera. Riposeranno anche Vina, pronto Calafiori al suo posto, e uno tra Mancini e Ibanez, che lasceranno il posto a Smalling all'esordio stagionale. A centrocampo ballottaggio tra Villar e Diawara per una maglia da titolare, mentre in attacco Abraham lascerà il posto a Shomurodov.

(corsera)