Rinnovo, tra Pinto e Pellegrini incontro interlocutorio

Alla fine è stato un incontro interlocutorio: non ha portato a nessun passo avanti, ma neanche ad un passo indietro. Ieri il g.m. Tiago Pinto si è visto con l’entourage di Lorenzo Pellegrini, gli agenti Giampiero Pocetta e Giovanni Ferro, per gettare le basi dell’atteso rinnovo di contratto. La richiesta del capitano della Roma è stata di un quadriennale a circa 4 milioni di euro più bonus, la Roma vorrebbe partire da una base più bassa e magari aumentare la parte variabile. In più Tiago Pinto ragiona su un contratto con durata quinquennale.

(Gasport)