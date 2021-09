Riecco i titolari. El Shaarawy insidia Miky

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Al Bentegodi con i migliori. Dopo il turnover messo in pratica in Conference League, per la trasferta di domani Mourinho è intenzionato a rimandare in campo il blocco titolare. Davanti a Rui Patricio dunque dovrebbe essere ricomposta la coppia Mancini-Ibanez, con Karsdorp a destra - l'olandese sta bene - mentre Vina tornerà sulla fascia opposta dopo essere stato sostituito da Calafiori.

Nessun problema per il numero 13, che giovedì sera era stato costretto a chiedere il cambio per crampi. In mediana torna l'accoppiata Cristante-Veretout. In avanti si rivede Zaniolo mentre Mkhitaryan sembra in vantaggio su El Shaarawy per una maglia da titolare: il Faraone ha dimostrato di essere in gran forma e la rifinitura di questa mattina sarà decisiva per le scelte del tecnico.

Inamovibile invece Pellegrini: per l'allenatore fare meno di lui sembra impossibile, soprattutto dopo i cinque gol realizzati in sei partite. A guidare l'attacco ci sarà invece Tammy Abraham, reduce dal suo primo gol all'Olimpico. Alle 15 Mourinho incontrerà i giornalisti in conferenza stampa, prima della partenza della squadra per Verona.