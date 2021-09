Ricorsi e dispetti: la guerra di Ceferin non è ancora finita

Sempre caldo il fronte di attrito tra la Uefa e la Juventus. L'ultimo sgarbo arriva da Alexander Ceferin, che ha escluso il presidente bianconero Andrea Agnelli dagli invitati per la cena che precederà le final four di Nations League, nonostante ben due partite andranno in scena proprio allo Juventus Stadium. Intanto, nella giornata di ieri, la Uefa ha inviato una richiesta di ricusazione del giudice Manuel Ruiz de Lara, che stava indebolendo la stretta del massimo organismo del calcio europeo sugli scissionisti della Superlega.

Secondo quanto recita il comunicato, la Uefa ritiene che «vi siano significative irregolarità in tali procedimenti» e anche per questo si dice pronta a presentare «ricorso formale a un tribunale superiore, la Corte provinciale di Madrid».

Altro fronte aperto, quello con la FIFA: l'idea di un mondiale ogni 2 anni insiste sullo strappo con la Uefa, che gode però dell'appoggio con la Conmebol. A breve - entro un paio di settimane - Uefa e Fifa siederanno per il primo tavolo di riforma comune dei calendari. Un tavolo a cui la Superlega non è invitata.

(La Repubblica)