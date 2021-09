Puniti Nzonzi, Santon e Fazio

La Roma chiude il proprio calciomercato estivo senza l'ultimo grande colpo a centrocampo. La causa principale sembra essere la mancata cessione dei giocatori messi fuori dal progetto tecnico, Nzonzi, Santon e Fazio, che hanno rifiutato ogni destinazione bloccando sul nascere ogni trattativa in entrata del club. Per questo motivo seembra che la società abbia optato per il pugno duro e non reintegrerà i tre calciatori, lasciandoli fuori rosa e non dando loro il cartellino o la buona uscita in caso di risoluzione contrattuale.

(Il Messaggero)