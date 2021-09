Primavera: esame Milan per la Roma

IL TEMPO (M. VITELLI) - Con due vittorie nelle due gare finora disputate in campionato (l’unica squadra a punteggio pieno), la Roma Primavera scende in campo oggi alle 11 contro i pari età del Milan al Centro Sportivo Vismara. Con un punto in classifica e reduce dalla sconfitta contro il Liverpool 1-0 in Youth League, i rossoneri sono chiamati ad una prestazione scacciacrisi. Lo sa bene mister Alberto De Rossi, che infatti tiene alta la tensione del gruppo. «La partita contro il Milan sarà per noi un banco di prova importante – spiega – I rossoneri hanno fatto un’ottima prestazione contro i Reds e sono una squadra in crescita».

Tra le buone notizie per la Roma c’è quella di avere tutta la rosa a disposizione. «Siamo al completo – ha aggiunto De Rossi – e per vincere dovremo fare una grande prestazione. Il Milan gioca bene sia in impostazione sia in contropiede, mi aspetto una bella battaglia. Noi siamo pronti». Intanto, in casa Milan, il mister Federico Giunti si lecca le ferite per un inizio di stagione non facile. «Col Liverpool meritavamo il pareggio – sottolinea – abbiamo pagato il nervosismo, sotto questo aspetto dobbiamo ancora lavorare molto».

[...]