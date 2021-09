Pochi cambi e “zero pareggi”. Lo stile Mou è ancora lontano

Nelle sue prime nove uscite ufficiali la Roma non ha mai pareggiato una partita. Sette vittorie e due sconfitte, l'ultima arrivata domenica nel derby contro la Lazio. Uno score che non vede mettere a referto neanche un pareggio. Il tutto però ha una logica spiegazione che sembra arrivare dalla mancanza di equilibri in mezzo al campo. Vero che in attacco i giallorossi segnano tanto, visti i quattro attaccanti, ma è anche vero che in nove impegni ufficiali sono già 10 le reti subite. Non una difesa mourinhana. C'è da lavorare, ma serve soprattutto trovare equilibrio tra le zone del campo, con i centrocampisti che dovrebbero proteggere una difesa in cui i terzini spingono molto in zona offensiva. Servirà mettere gli uomini giusti nel posto giusto, ma prima servirà averli e per questo, forse, servirà aspettare la prossima finestra di mercato invernale.

(La Repubblica)