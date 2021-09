Pochi biglietti per il tutto esaurito. Promozione dedicata agli studenti

La Roma si prepara a scendere in campo questa sera contro l'Udinese e lo farà, ancora una volta, davanti a un Olimpico praticamente sold out. Mancano infatti solo un migliaio di tagliandi per poter seguire la squadra giallorossa in Monte Mario Nord e Curva Nord, che possono essere acquisti dagli studenti con una promozione dedicata. Esauriti già i diecimila biglietti messi a disposizione per il derby, mentre è partita ieri la vendita riservata agli abbonati dei tagliandi per la gara contro l'Empoli in programma il prossimo 3 ottobre.

(corsera)