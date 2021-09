Pinto: "Mi promuovo anche se Xhaka resta un rimpianto"

Chiuso il mercato, Tiago Pinto ha scelto di mettere la firma su tutte le operazioni del club:«Che voto do al mio mercato? Se consideriamo che in molti pensavano che non lo avrei fatto, mi darei 8. Se, invece, lo valutiamo come il mercato più difficile della storia del calcio anche di più. Ma visto che c'è sempre margine per migliorare direi 7,5». Con lui in sala stampa alcuni dirigenti tra cui De Sanctis e Lombardo che lo hanno aiutato nel gestire il mercato, ma il rimpianto del portoghese resta il centrocampista, e lo ammette candidamente parlando di Xhaka: «Non è stato un problema di budget, il mercato è dinamico e abbiamo dovuto capire i momenti. C'è stata la voglia di fare qualcosa per accelerare il processo di ricostruzione della Roma. Avevamo un interesse per Xhaka, lui voleva venire, ma l'Arsenal non lo ha ceduto. Il centrocampo della Roma ha Cristante campione d'Europa, Veretout che ad ora ha segnato più gol in Europa, Villar titolare nella Spagna Under 21, Diawara e Darboe»

(Il Messaggero)