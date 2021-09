Pinto: “Il mio mercato è da 7.5 in pagella. Pellegrini? Il contratto non è un problema”

Sembra una persona soddisfatta Tiago Pinto a fine mercato: «Il rimpianto è Xhaka ma non possiamo dimenticare che avevamo più di 60 calciatori a contratto. Gli esuberi? Ci sono alcune “finestre” aperte, vedremo che fare, ma avevamo trovato per tutti soluzioni per cui non avrebbero perso un euro. Il voto al mercato? Se considero che è stato il più difficile della storia del calcio potrei dare più di 8, ma dobbiamo essere realisti, c’è sempre margine per imparare e forse mi do 7,5. La Roma non ha fatto meno delle altre big, forse ha comunicato peggio». Sul rinnovo di Pellegrini poi è sintetico: «Non sarà un problema», mentre i titoli di coda è sul vantaggio di avere lo Special One. «Per Abraham non è la stessa cosa se vai senza avere Mourinho come allenatore. Se non l’avessi chiuso, alcuni dicevano che avrei dovuto riprendere l’aereo per tornare subito a Lisbona»

(gasport)