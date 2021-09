Pessimismo Lazio, euforia Roma. Sale l'ansia da derby

Il derby di domenica fra Lazio e Roma mette di fronte due squadre che stanno attraversando momenti opposti: la squadra di Mourinho vince, quella di Sarri viene da quattro risultati negativi di fila. Dopo il pari contro il Torino i tifosi biancocelesti si sono detti particolarmente preoccupati: "Difficile essere ottimisti pensando di giocare così anche domenica", il pensiero che più si sente nelle radio e si legge sui social.

In casa Roma le sensazioni sono buone, i romanisti sperano che possa recuperare Viña per la fascia sinistra per avere tutti a disposizione, si affidano a Mourinho e alla vena di Abraham che ieri, dopo essere stato inquadrato mentre cantava l’inno, ha conquistato davvero tutti.

(gazzetta.it)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE