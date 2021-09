Per Zaniolo multa di 10mila euro: con l'Empoli sarà a disposizione di Mou

Solo, si fa per dire, un'ammenda da 10 mila euro per il gestaccio di Nicolò Zaniolo all'uscita dal campo in occasione del derby per il gestaccio ad alcuni tifosi laziali. Il classe '99 sarà dunque regolarmente schierabile domenica per la partita con l'Empoli. Questa la motivazione messa nera su bianco da Gerardo Mastrandrea: «Ammenda comminata per avere, al termine della gara, uscendo dal campo di gioco, rivolto ai sostenitori della squadra avversaria un gesto di sfida e volgare. Infrazione rilevata dai collaboratori della Procura Federale».

I precedenti hanno avuto un peso nella scelta di non andare oltre il provvedimento della multa, non essendo scattata nemmeno la diffida.

(gasport)