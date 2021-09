Per i tifosi è già derby: venduti 4.500 biglietti

La Roma va avanti a suon di sold out, o quasi. Sarà l’effetto Mourinho, saranno le emozioni trasmesse al di là delle vittorie ottenute, ma l’Olimpico, per quel che può si riempie sempre. È successo con la Fiorentina, con il Sassuolo nelle due partite di Conference giocare in casa, con il Trabzonspor e con il Cska Sofia ieri sera. I tifosi hanno voglia di “presenza”, soprattutto dopo il lockdown e un campionato intero (coppe comprese) giocato a porte chiuse. Prosegue spedita anche la prevendita (per abbonati) del derby, in programma domenica 26 alle ore 18: staccati già 4500 tagliandi e ricordiamo che i giallorossi saranno ospiti.

(Il Messaggero)