Pellegrini, pronto il rinnovo per dimenticare il derby delle amarezze

Manca ancora qualche dettaglio - alcune cose da sistemare sui diritti d'immagine così come l'ok definitivo dei Friedkin, che potrebbe arrivare nelle prossime ore o nei prossimi giorni -, ma il rinnovo di Lorenzo Pellegrini con la Roma sembra ormai cosa fatta. Il numero 7 siglerà il contratto più importante della sua carriera, che lo legherà ai colori giallorossi fino al 2026, con un ingaggio di circa 4 milioni di euro a stagione. Si volta dunque pagina rispetto al derby, partita in cui il capitano giallorosso non ha nemmeno potuto dare il suo contributo a causa della squalifica.

Intanto, in attesa del mercato di gennaio, il club si libera di un altro ingaggio pesante: ufficiale l'addio di Steven Nzonzi, che si accasa all'Al Rayyan facendo risparmiare circa 5 milioni di euro lordi al club di Trigoria.

(corsera)