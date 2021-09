Pellegrini, l’insostituibile re di Roma

Per difenderlo Josè Mourinho ha ritrovato una punta d'acidità dei vecchi tempi, ed ha persino ipotizzato un ricorso per eliminare la squalifica, ma niente da fare: contro la Lazio, a causa dell'errore di Rapuano, Lorenzo Pellegrini non ci sarà. E poco importa che la sbracciata su Samardzic non fosse da giallo.

Duro colpo per la Roma, che perde forse il giocatore più in forma della rosa. E se il rendimento del numero 7 è impennato negli ultimi mesi il merito non può che essere anche di Mou: lo Special One lo ha coccolato a più riprese ed è riuscito a tirare fuori il meglio dal classe '96. E i risultati sono evidenti: i 6 gol nelle 8 gare disputate parlano per lui.

(Corsera)