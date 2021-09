Pellegrini, il dolore al flessore è scomparso. Ballottaggio tra Shomurodov e Mkhitaryan

Non sarà la situazione infortunati a preoccupare Josè Mourinho in occasione della sua panchina numero 1000 in carriera, ma lo Special One dovrà fare i conti con le rotazioni anche in vista della sfida europea contro il CSKA Sofia. Vuole esserci Lorenzo Pellegrini: il dolore al flessore della coscia sinistra è scomparso e Mou lo schiererà al centro della trequarti. Anche Nicolò Zaniolo sta bene e potrebbe giocare a destra (l'alternativa è Perez), mentre a sinistra è ballottaggio tra Eldor Shomurodov e Henrikh Mkhitaryan.

Per il reparto arretrato Mancini in vantaggio su Smalling, con Ibanez favorito per l'altro posto da centrale. Calafiori prenderà il posto di Vina sulla sinistra e Karsdorp agirà dall'altro lato, con Cristante e Veretout a gestire la mediana.

(Il Messaggero)