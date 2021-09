Pellegrini e il rinnovo: nuovo incontro a Trigoria ma servono altre puntate

Non c’è ancora la fumata bianca tra Lorenzo Pellegrini e la Roma. L'incontro che c'è stato ieri mattina a Trigoria tra Tiago Pinto e i procuratori del calciatore é stato ancora una volta interlocutorio: si continua a trattare per mettere a posto tutti i particolari dell'accordo.

Che non fosse un contratto facile lo si era capito da tempo, visto che i primi approcci tra gli agenti del calciatore e Tiago Pinto risalgono allo scorso gennaio. Per il calciatore, a 25 anni, è il contratto più importante di una carriera in ascesa. Per la Roma sarà un contratto-guida, quello su cui «tarare» i successivi rinnovi di calciatori che possono considerarsi sullo stesso livello del capitano, come ad esempio Cristante e Mancini, anche loro in attesa di discutere il nuovo contratto.

(Corsera)