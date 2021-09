Pellegrini: accordo totale per il rinnovo di 5 anni

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Un legame indissolubile, destinato a durare ancora a lungo. L'incontro di ieri, andato in scena tra Tiago Pinto e l'agente Giampiero Pocetta, ha sbloccato finalmente la trattativa per il rinnovo contrattuale di Lorenzo Pellegrini. Le parti hanno trovato un accordo totale e adesso per brindare si attende soltanto l'ok finale dei Friedkin. Il giocatore firmerà un quinquennale da quattro milioni più bonus a stagione - sarà il più pagato della rosa dopo Abraham - e sul contratto non sarà presente alcuna clausola rescissoria.

Una trattativa iniziata lo scorso gennaio - dopo l'arrivo di Pinto a Trigoria - e arrivata alla fumata bianca grazie alla forte volontà di club e calciatore, che hanno sempre manifestato il desiderio di andare avanti insieme. Dopo un avvio di stagione con numeri da top player, il nuovo contratto è il giusto riconoscimento per un giocatore diventato indispensabile per la squadra e per Mourinho. Anche lo Special One, a modo suo, ha contribuito ad accelerare la trattativa: oltre ad aver messo il capitano al centro del progetto giallorosso, davanti ai microfoni non ha mai nascosto l'importanza di Pellegrini e ha sempre parlato del suo rinnovo come una formalità.

Altra missione portata a termine da Tiago Pinto, che è riuscito a liberarsi anche dello stipendio di Nzonzi. La storia tra l'ex Siviglia e la Roma si è conclusa ufficialmente ieri, quando l'Al Rayyan ha annunciato di aver ingaggiato il francese. Il club risparmia così di 5 milioni lordi di ingaggio e, a gennaio, proverà a regalare a Mou un centrocampista. Non a caso si continua a cercare una soluzione per Villar, che non sembra rientrare nei piani del tecnico.