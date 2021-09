Ostiense: soluzione suggestiva ma con ostacoli da superare

La Roma continua a lavorare sotto traccia per il progetto stadio: i primi di settembre è andato in scena un incontro interlocutorio tra il vice sindaco Simonetta Matone e Stefano Scalera, dirigente del club giallorosso, alla presenza di alcuni tecnici. C'è una sorta di intesa sull'area dell'Ostiense, anche se non mancherebbero i nodi da sciogliere: in quella zona esiste una concessione alla Lamaro ed esiste un vincolo storico artistico che riguarda i due edifici degli ex mercati ortofrutticolo e ittico che avrebbe poca rilevanza per il progetto della Città dei Giovani che era stata ipotizzata, ma per lo stadio costituirebbe un ostacolo non di poco conto.

La sindaca Virginia Raggi considera possibile un dialogo per trovare una soluzione con il concessionario ed i Beni Culturali, ma tutto sarà ovviamente più chiaro dopo le elezioni.

(Corsport)