Ora la Roma rischia la sindrome del complotto

La Roma deve ritrovare la tranquillità. L'opportunità di rialzarsi e ritrovare la vittoria arriverà già giovedì in Conference League, e il campo deve essere l'unico pensiero dei giallorossi. La gara sarà importante per capire se la squadra di Mourinho sceglierà di guardare avanti o focalizzarsi sugli episodi subiti nelle ultime giornate. L'espulsione di Pellegrini contro l'Udinese e quella non data a Leiva nel derby; il rigore non dato a Zaniolo e il gol subito sulla ripartenza. Tutti episodi decisivi nelle ultime due partite, che non devono però diventare un alibi per la squadra, che deve solo pensare a crescere e giocare con serenità. La stagione è ancora molto lunga.

(corsera)