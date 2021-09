Ora abbiamo pure il capitano

Costruire una squadra che nel tempo possa vincere, ma che sia soprattutto in grado di potersi ripetere. Questa è la missione di José Mourinho, tecnico della Roma, che dal suo arrivo nella Capitale non ha fatto altro che puntellare la rosa giallorossa di giocatori indispensabili in mezzo al campo. Tra questi c'è Lorenzo Pellegrini, con i giallorossi che giovano finalmente di ritrovare un capitano leader in mezzo al campo, che sappia guidare la squadra e che per il reparto offensivo sia fondamentale. Il gioco del 7 giallorosso è maturato sotto la guida dello Special One e adesso in molti si chiedono fin dove possa arrivare questa squadra insieme ai suoi nuovi leader.

(Il Messaggero)