Oltre il bidone. Storia di Nzonzi, peggior acquisto di sempre

Un acquisto sbagliato quello di Steven Nzonzi, che oltre a non regalare alla Roma tecnica in mezzo al campo alla fine ha costretto Tiago Pinto a rinunciare a un acquisto in più in vista di questa stagione. La società giallorossa ha sbagliato molto nel mercato del 2018, guidata da Monchi, ma tra tutti gli esuberi che Mourinho ha messo fuori dal progetto tecnico il francese è quello che più di tutti ha pesato. Il centrocampista potrebbe partire nei prossimi giorni per il Qatar, ma questo sarebbe solo un altro smacco alla Roma visto che il mercato è chiuso e Pinto non potrebbe comprare nessuno. Una storia iniziata male, che si conclude ancora peggio e che vede la Roma essere ancora ostaggio di Nzonzi. La speranza, anche se con molto ritardo, è quella di una sua partenza da Trigoria, così da permettere al gm giallorosso di continuare a costruire la Rome del futuro.

(La Repubblica)